Лето с книгой. Детская библиотека микрорайона «Молодежный» начало школьных каникул отпраздновала ярким шоу, на которое собрались десятки юных мозырян

Городская детская библиотека микрорайона «Молодежный» традиционно начало школьных каникул отпраздновала ярким и задорным шоу, на которое собрались десятки юных мозырян.

Яркий праздник в библиотеке – это лучшая форма популяризации книги и, в целом, чтения – как приятного времяпрепровождения, среди юных мозырян. Ребята потрудились во время учебного года, сейчас самое время отпраздновать завершение и расслабиться. На мероприятие в честь школьных каникул пригласили задорных аниматоров. Их призыв веселиться сразу попал в благодатную почву. Да и летом для детворы каждый день – праздник.

Проведение праздника, посвященного началу самых долгих и веселых каникул, стало уже доброй традицией библиотеки микрорайона «Молодежный». На протяжении всего года здесь принято радовать и удивлять своих читателей.

В библиотеке надеются, что адресаты праздника, юные мозыряне, проведут школьные каникулы с пользой и станут здесь частыми гостями.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов.