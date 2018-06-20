«Лесоруб-2018». Мозыряне победители конкурса

В Светлогорске прошел чемпионат «Лесоруб-2018». В областных соревнованиях профмастерства вальщиков леса участвовали команды из всех регионов Гомельщины, а также гости из Брянской области, которые выступали вне зачета. Уверенную победу среди 22 команд одержали представители Мозырского опытного лесхоза.

Своя команда профессиональных лесорубов есть, пожалуй, в каждом лесхозе страны. Но воспитывать и поддерживать настоящих чемпионов могут далеко не все. В середине июня в Светлогорске прошли областные соревнования профмастерства вальщиков леса Гомельской области. Демонстрировать пришлось не только идеальный глазомер и скорость владения пилой, но и умение работать в команде. Победители соревнований Сергей Гримашевич, Владимир Блашко и Михаил Грамович представляли Мозырский опытный лесхоз. Любимой профессии каждый из этих крепких статных мужчин отдал больше десятка лет. Начинали работать в бригадах по три человека. Сегодня, следуя тенденциям, перешли на, так называемый, «скандинавский» метод – валят лес индивидуально, каждый на своей делянке. Но достигать высоких результатов на конкурсе помогает, все же, слаженная коллективная работа. Бензопила – главный инструмент любого лесоруба. За ней смотрят и ухаживают, практически, как за личным автомобилем. А к работе с грозным инструментом приступают с особой нежностью. Валка, обрезка сучьев, распил. Обычные будни этих специалистов от соревнований особо не отличаются. Также важны время, точность и качество. Подходить к делянке, где работает вальщик леса, можно только с его личного разрешения. Только в каске, и только после того, как «замолчит» бензопила. Запрещено стоять в радиусе до 50-ти метров от спиливаемого дерева. Простые правила – залог безопасности.

Часть лесозаготовок в стране сегодня ведется в механизированном режиме. Хотя эта та профессия, в которой машина вряд ли сможет полностью заменить человека. Там, где не пройдет техника, всегда востребованы виртуозы с пилой. Такие, как работают на Мозырщине. Победителей теперь ждут на республиканском турнире. А там и до национальной сборной и Чемпионата мира недалеко.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов.