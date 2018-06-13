Комитет госконтроля области проведет «горячую линию» по вопросам оплаты услуг ЖКХ

В Комитете госконтроля области пройдет горячая линия по вопросам оплаты услуг ЖКХ. Обращения принимает начальник управления контроля отраслей хозяйства и денежно-кредитной сферы КГК области Виктор Алексеевич Рунов. Жители области могут задать вопросы, касающиеся обоснованности расчетов платежей за жилищно-коммунальные услуги и порядка рассмотрения обращений по указанным вопросам. Звоните 15 июня с 10.00 до 11.30 по телефону в Гомеле: (80232)-23-83-91.