Когда стройка не кипит. Как не лишиться земельного участка?

В Мозырском районе наблюдается повышенный спрос на земельные участки. Но тенденция последних лет – участок есть, а стройки нет. Существуют определенные нормативные документы, в которых определено, за какое время должен быть построен дом. Отдел архитектуры дает рекомендации, как правильно поступить в том случае, если нет возможности начать стройку и не лишиться при этом участка.

Мечтами о собственном коттедже живут многие. Как один из способов их реализации – приобретение земельного участка. Но очень часто, особенно в последнее, финансово трудное время, мечты реальность не догоняют или отстают в самом начале строительного пути. Как итог – участок, заросший бурьяном или стройка на стадии котлована или фундамента.

В Мозырском районе недостроев предостаточно. У каждого из владельцев участков своя причина, по которой стройка заглохла или вообще не начиналась. Сейчас идет мониторинг участков, которые были реализованы через аукционы. В случае, если возникают вопросы, специалисты советуют обращаться непосредственно в отдел архитектуры исполкома. Там дадут консультацию, посоветуют, как поступать в вашем, конкретном случае. В Мозырском районе наблюдается повышенный спрос на земельные участки. Но тенденция последних лет – участок есть, а существуют определенные правила и дает рекомендации, как правильно поступить в том случае, если нет возможности построиться и не лишиться при этом участка.

Светлана Грудько, Юрий Горобец.