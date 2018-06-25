Из-за короткого замыкания электропроводки в Мозыре сгорел жилой дом. К счастью, никто не пострадал

23 июня около 7 утра мозырские спасатели

выехали по сообщению о возгорании жилого дома на улице Калинина. К моменту прибытия на место происшествия кровля строения была объята пламенем, а хозяева находились на улице. Пожар ликвидировали в считанные минуты. Одна из версий возникновения чрезвычайной ситуации – короткое замыкание электропроводки. Сотрудники МЧС напоминают, неисправность

электросетей и электрооборудования может стать причиной возгорания в доме. Для того, чтобы этого не случилось, следует пользоваться только исправными электроприборами и не оставлять их работать без присмотра.