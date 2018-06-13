Интерактивный музей в честь женщины-матери будет открыт на базе средней школы № 11. Этот проект – инициатива президиума районной организации «Белорусский союз женщин».

Самодостаточные активистки, которые реализовали себя и в карьере, и в семье. У них хватает энергии и на активную общественную деятельность. Новый уникальный проект президиума районной организации «Белорусского союза женщин»

– это создание интерактивного музея в честь женщины-матери, который появится на базе средней школы № 11.

Именно в этой небольшой и компактной комнате будет располагаться будущий музей. Организаторы проекта уверены, этого помещения вполне достаточно, ведь большинство информации будет в электронном варианте. Современный интерактивный музей 21 века. Женщины времен Великой Отечественной войны, именитые врачи и педагоги, женщины-политики и депутаты, ветераны труда, многодетные матери, матери знаменитых мозырян. Фотографии, документы, слайды, грамоты. Для того, чтобы создать музей в честь женщины-матери—необходимо провести колоссальную исследовательскую работу.

Активисты мозырского президиума «Белорусского союза женщин» призывают всех поучаствовать в разработке, интерактивный проект нуждается и в материальной поддержке со стороны предприятий. Помощь нужна и в сборе информации о женщинах-матерях, достойных стать героинями будущей экспозиции. Контактные телефоны: 8-029-662-20-30, 8-029-732-90-93, 8-033-650-82-67.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец.