В Беларуси 2018-2020 годы пройдут под знаком Года малой родины. Соответствующий указ №247 подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко

2018 посвящен году малой Родины. Многочисленные субботники, культурные и образовательные мероприятия, все для того, чтобы сохранить и преумножить традиции и то, чем славится Беларусь. Масштабный республиканский проект стартовал настолько успешно, что решено его продлить. Год малой родины трансформировался в трехлетку, вплоть до 2020 года.

Соответствующий указ принят в целях стимулирования социально-экономического развития регионов, формирования активной гражданской позиции у населения, сохранения историко-культурного и духовного наследия. Совету Министров поручено совместно с облисполкомами и Минским горисполкомом разработать и утвердить республиканскую программу мероприятий по данной тематике, а также обеспечить координацию деятельности государственных органов и других организаций по выполнению названной программы.