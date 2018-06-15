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Рубрика: Cпорт

Формула успеха Мозырского нефтеперерабатывающего завода

15 июня 2018, 17:51

На прошлой неделе в загородной клубе «Фестивальный», что расположен в Минской области, состоялась шестая отраслевая Спартакиада молодых работников нефтехимического комплекса «Формула успеха» и под эгидой Белорусского государственного концерна по нефти и химии («Белнефтехим») и Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников химической, горной и нефтяной отраслей промышленности (Белхимпрофсоюз) семь команд-участниц оспаривали главный приз.

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