Формула успеха Мозырского нефтеперерабатывающего завода

На прошлой неделе в загородной клубе «Фестивальный», что расположен в Минской области, состоялась шестая отраслевая Спартакиада молодых работников нефтехимического комплекса «Формула успеха» и под эгидой Белорусского государственного концерна по нефти и химии («Белнефтехим») и Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников химической, горной и нефтяной отраслей промышленности (Белхимпрофсоюз) семь команд-участниц оспаривали главный приз.