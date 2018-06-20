Федерация профсоюзов Беларуси приглашает к участию в фотоконкурсе «Радзіма»

К участию в фотоконкурсе, посвященному Году малой родины, приглашаются все члены профсоюза без возрастных ограничений. Фотографии, подходящие под одну из трех номинаций – пейзажные зарисовки, традиции и быт, человек труда – могут прислать как профессиональные фотографы, так и любители. Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 1 октября 2018 года. Победителей фотоконкурса определит жюри, а также онлайн-голосование. По итогу, лучшие работы будут представлены на выставке. Ее проведут осенью в Минске во время гала-концерта народно-патриотической акции ФПБ «Мы – вместе!». Позже выставка будет экспонироваться во всех областных центрах страны. По итогам конкурса «Радзіма» будет издан альбом с лучшими снимками участников. С положением конкурса можно ознакомиться на информационном портале Федерации профсоюзов Беларуси.