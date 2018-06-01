Эпицентром Международного дня защиты детей в Мозыре стал кинотеатр «Мир»

Жаркий, эмоциональный, позитивный и непосредственный. Таков он, самый детский праздник, 1 июня. Собственно, как и сами маленькие герои, которых оправдано принято называть цветами жизни. А если к увеселительному делу подключаются и креативные взрослые, то успех гарантирован. В Мозыре эпицентром Международного дня защиты детей стал кинотеатр «Мир». Продуманная насыщенная и разнообразная программа праздника позволила всем гостям найти занятие по душе. Конкурсы, выступления, розыгрыши. К организации подключился и центр детского творчества. Шоу юных барабанщиц, арт-визаж, мастер-классы, фотосушка «Мои домашние питомцы», заседание интеллектуального клуба, работа аромабара. И это далеко не полный перечень.

Кстати, в кинотеатре «Мир» решили посвятить детям не один день, а целое лето. Полезная информация для мам и пап, бабушек и дедушек. Отныне каждую субботу и воскресенье ровно в 11 часов здесь будут проводиться разнообразные развлекательные мероприятия в рамках объемной каникулярной программы под названием «Шура-шоу».