Экономия времени, бумаги и не только. Выписка электронных рецептов в мозырский поликлиниках становится все популярнее.

Врачи мозырской поликлиники № 2 как и все их республиканские коллеги начали выдавать электронные рецепты в конце 2016. За это время более 19 тысяч пациентов медицинского учреждения обзавелись пластиковыми электронными карточками. Для этого необходимо просто предоставить паспорт в регистратуру и подождать несколько минут, пока идет оформление. Отныне вы в сети. Информация о пациенте, его диагнозах и выписанных рецептах есть в электронной базе. Такая современная форма работа медикам только в радость, ведь это экономия времени, чернил и бумаги. Есть и другие преимущества.

Владельцам пластиковых электронных карт предусмотрены скидки, в государственных аптеках. На отечественные препараты –

5 %, на иностранные лекарства –1%. Стратегия развития информационного общества до 2022 года предусматривает, что к 2020 году доля медицинской документации, представленной в электронном виде, должна достигнуть 100%. Система предусматривает постепенную замену бумажных рецептов пластиковыми картами, на которые будут заноситься все назначения врача. В аптеке, отсканировав штрих-код на карте, увидят весь перечень необходимых лекарств. В перспективе в электронный вид повсеместно переведут и амбулаторную карту. Так что возможно спустя всего какие-то пару лет анекдоты про неразборчивый почерк врачей утратят свою актуальность.

Виктория Синицкая. Юрий Горобец.