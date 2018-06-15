Экономический форум «Мозырь-2018»

Центром экономической жизни наш город стал 14 июня. В рамках форума «Мозырь-2018» с промышленным, торгово-экономическим и туристическим потенциалом района знакомились представители шести стран. Среди гостей – послы, руководители госорганов, представители предприятий и бизнес-ассоциаций.

Мозырщина входит в тройку самых крупных и стабильно развивающихся районов Гомельской области. Здесь работает больше 30 предприятий с иностранным капиталом. Представители отечественных и зарубежных деловых кругов оценили высокий уровень развития местной деловой инфраструктуры и не только.

Многовекторность контактов – одна из отличительных черт экономического форума в Мозыре. Подробно с инвестиционным потенциалом участники форума знакомились во время пленарного заседания. Новейшие виды выпускаемой продукции представили «Мозырьсоль» и Мозырский ДОК, машиностроительный завод и домостроительный комбинат. Презентовали также туристический потенциал и все возможности для медицинского туризма. Результат встречи – сразу два подписанных соглашений о сотрудничестве: между Мозырским райисполкомом и администрацией украинского города Коростень. Вторым «партнером» Мозырщины стали тоже Украинцы — представители Херсонской области.

Кроме поставки нефтепродуктов и устройства логистического канала, украинцы проявили интерес к строительной сфере. Ведь мозыряне способны строить высококачественное жилье быстро и по очень приятной цене.

Деловые круги Венгрии привлек инвестиционный проект строительства Ледовой арены в Мозыре. Имея успешный опыт сотрудничества в «Мозырьсолью», венгры готовы рассмотреть предложения в сфере туризма и отдыха. В рабочий план форума не первый год входит посещение специализированной выставки-ярмарки «Палеская скарбница». За 13 лет работы она превратилась в один из самых масштабных торговых форумов в регионе. Экспозиции интерес представляют как для покупателей, так и для бизнесменов. Ведь здесь представлены как крупные предприятия, так и частный малый и средний бизнес. В присутствии высоких гостей прошла церемония награждения участников «Палескай скарбницы». А далее – посещение предприятий и организаций. Первая экскурсия – в санаторий «Сосны», который успешно принимает на оздоровление не только заводчан и их семьи, но и зарубежных гостей. Здесь о перспективах сотрудничества заговорили словаки. Главные задачи экономического форума «Мозырь-2018» — повышение инвестиционной привлекательности региона, активизация сотрудничества с зарубежными партнерами, налаживание и укрепление внешнеэкономических связей. О крупных сделках пока договариваются только на словах. Но мосты, наведенные между бизнес-кругами, с каждым годом становятся крепче.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов.