Для школьников наступили каникулы, а вот для школ нет. Здесь начали работу детские оздоровительные и лагеря труда и отдыха. Открытие смены прошло в средней школе № 13.

В июне месяце 13 школа сменила направление своей работы. Из учреждения образования трансформировалась в развлекательно-познавательный центр. Звонок, ежедневно и многократно объявляющий о конце урока, ушел в отпуск. Учеба закончилась, но некоторые дети по-прежнему ходят в школу, в лагерь. Открытие смены здесь решили отпраздновать актуальным спектаклем на тему безопасности. Идею одобрили сотрудники МЧС. Для детей до 14 лет – детский оздоровительный лагерь, а старшеклассникам школа предоставляет возможность не только отдохнуть и развлечься, но и подзаработать. Подростки будут задействованы в ремонте библиотечного фонда. А первую зарплату можно будет потратить на собственные нужды. Школьный лагерь дает возможность своим ученикам провести свободное каникулярное время насыщенно и с пользой. Лекции, спортивные занятия и состязания, походы в кино и многочисленные экскурсии, мастер-классы и подготовка ко Дню независимости. Каждый день тщательно продуман. Всего в районе на базе средних школ на данный момент начали работать 30 детских оздоровительных лагерей и лагерей труда и отдыха. В них полезной занятостью охвачено более полутора тысяч юных мозырян.

Виктория Синицкая, Олег Фицнер.