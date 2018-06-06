День рождения великого Пушкина отметили мозырские школьники

Сегодня день рождения великого русского поэта, прозаика, драматурга – Александра Сергеевича Пушкина. Казалось бы, его творения – дела давно минувших дней, но и в наше время произведения Пушкина радуют любителей литературы своим великолепным слогом. Мозырских школьников пригласили отметить день рождения поэта. Праздничное мероприятие прошло, можно сказать, на глазах Александра Сергеевича, у подножия его памятника.

Его имя нарицательно, на его сказках выросло не одно поколение мозырян, в его честь в городе установлены несколько памятников. Его имя зачастую употребляется с приставкой самый. Известный, любимый, народный. День Рождения великого поэта в городе не смогли проигнорировать и устроили для школьников праздник.

Праздник в форме игры. Путешествие по самым известным сказкам. Сколько девиц под окном сидели поздним вечерком, на каком плавательном средстве путешествовала по морю царица с младенцем. Команде-победителю, за исключительное знание творчества великого поэта, призы. Организатор праздника Мозырская центральная библиотечная система. И именно люди, которые в силу профессии знают читательский спрос, могут судить об актуальности творчества Пушкина.

Судя по тому, как школьники быстро и правильно отвечали на вопросы, выполняли задания, современные дети Пушкина знают и читают. Несмотря на то, что со дня его смерти уже прошел 181 год. Это и есть признание гениальности.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец.