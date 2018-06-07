День Осовецского сельского совета

Самый отдаленный регион Мозырского района. Деревни Осовецкий сельского совета посетили представители местных органов власти. В центре внимания развитие частного бизнеса, а также социальные условия для комфортного проживания местных жителей.

13 деревень, в которых проживает более 800 человек. Сегодня Осовецкий сельский совета – это не самый заселенный регион Мозырского района, но именно в этих местах кроется огромный экономический потенциал. Экология, природные красоты и энтузиазм тех, кого принято называть хозяевами своей земли. Свое собственное дело в деревне Передрейка Виталий Васильевич Коновальчук открыл в 2000 году. Бывший работник Мозырского ДОКа, сегодня у него собственное производство. Двери из массива по индивидуальным заказам. Коллектив небольшой – всего три человека. Однако деревенский антураж позволяет не останавливаться на одном направлении. Еще есть агротуризм и сельское хозяйство. Еще один пример успешного хозяйства, но в гораздо больших масштабах. Государственное предприятие «Осовец». Более 4000 тысяч гектаров, 200 голов скота и 120 рабочих мест. Еще в 2008 году о рентабельности на предприятии можно было только мечтать. Рецепт успеха как по учебнику. Экономия, бережливость, а также восстановление оставшихся с советских времен помещений. Сегодня из 200 сельхозпредприятий области, «Осовец» уверенно входит в число лучших. Постоянно растут показатели производства.

Главный источник успеха любого предприятия – коллектив его работников. Чуть больше года свой трудовой стаж здесь начала молодой специалист, главный ветврач Ярослава Ильюк.

Следующей делегацию местных органов власти принимает Осовецкая ясли-сад-средняя школа. Еще неделю назад здесь за партами сидело 56 учащихся, а также 9 ребят, которые еще не достигли школьного возраста. Впрочем, первые дни летних каникул также активная пора – экзамены для выпускников, для остальных работает летний лагерь. Небольшая сельская школа – активный приверженец современного образования. Реализуется инновационный проект, учащиеся занимаются исследовательской деятельностью, к тому же каждый без исключения посещает свое объединение по интересам. С недавних пор Осовецкую ясли-сад-школу под свой личной патронаж взял известный предприниматель, а ныне депутат Мозырского Совета депутатов Воскан Айказович Чобанян.

Радиус 15 километров. 13 деревень Осовецкого сельского совета обслуживает Осовецкая участковая больница. Ежегодно здесь проходят лечение около 500 человек. Осмотры, приемы, стационарное лечение – увиденным остались довольны. Задача выездного семинара не только проконтролировать, но и, по возможности, оказать поддержку.

Общественный центр сельской жизни, здесь отмечают семейные праздники, узнают последние деревенские новости и между делом удовлетворяют гастрономические пристрастия. Популярное место агрогородка Осовец «Бутербродная» как еще один пример успешного бизнеса, который вполне способен выдержать конкуренцию с сетевыми супермаркетами, которые в скором времени могут прийти в сельские населенные пункты. В этом уверена Валентина Алексеевна Назаренко, председатель Мозырского Совета депутатов. Розничная торговля, почтовые отделения, фельдшерско-акушерские пункты. Выездной семинар местных органов власти завершился в Осовецком сельском доме культуры. Здесь подвели итоги, отметили достижения, а также определили, по каким направлениям Осовецкий сельский совет будет развиваться в ближайшее время.

Вячеслав Приписнов.