День молодежи. Добро пожаловать на праздник!

В воскресенье в республике будут отмечать День молодежи. Эпицентром мероприятий станет парк Победы. Так что если вы молоды, не важно, душой или телом, добро пожаловать на праздник.

24 июня в День молодежи организаторы праздника приглашают молодых и более опытных мозырян в парк культуры и отдыха «Победа». Это воскресенье действительно запомнится. Мероприятие стартует в 10 часов. Яркие выступления исполнителей и целых коллективов, аппетитная праздничная торговля, выставки, конкурсы, а еще работа аттракционов и прогулочного теплохода по Припяти. В 8 часов вечера всех гостей Дня молодежи ждет подарок от кинотеатра «Мир» -в парке состоится молодежный кинопоказ.