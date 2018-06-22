День кинолога. Собака – это не только друг человека, но и надежный напарник, который служит со всей преданностью и верностью

На этой неделе кинологи отметили свой профессиональный праздник. Собака – это не только друг человека, но и надежный напарник, который служит со всей преданностью и верностью. О людях в погонах и их верных питомцах, которые тоже заступают на охрану общественного порядка и личного имущества. Репортаж из Мозырского отдела Департамента охраны.

Двухмесячный Альф всего пару недель назад переехал из питомника к своему хозяину – милиционеру группы задержания Егору Паутову. Веселый щенок только знакомиться с работой отдела. Многочасовые дрессировки, обучение нюансам службы в Департаменте охраны, все это в будущем, а пока для него вся жизнь – это игра. Альф вовсю наслаждается собачьим детством, а хозяин внимательно изучает характер, темперамент и налаживает контакт со щенком. Ведь им предстоит вместе работать, друг друга понимать должны с первого жеста и просто взгляда.

Прежде чем приступить к работе и собака, и владелец проходят обучение и аттестовываются. Для кинолога Олега Гуцко 8-месячный Гордон уже второй пес. Несмотря на грозный внешний вид, у него в голове еще забавы. Во время тренировок, как только выдается свободная минутка, Гордон развлекается. Пока он просто собака, без приставки служебная.

Немецкая овчарка Альфа всеми уважаемый ветеран. Несмотря на возраст, 8 лет, ее на пенсию никто не собирается отправлять. Ведь с обязанностями справляется. Если бы собакам давали звания, Альфе дали бы подполковника как минимум. За выслугу лет и десятки раскрытых преступлений. Милиционер-кинолог Александр Царенко, отправляясь на очередной вызов, гораздо увереннее себя чувствует, если с ним верный четвероногий напарник.

В обычной жизни добродушные, коммуникабельные и спокойные, но как только на учебной площадке показывается условный преступник, сразу же показывают зубы. Миниатюрная Ирис по характеру боец, сражаться будет до последнего. Всего в Мозырском отделе Департамента охраны работают 4 служебные собаки, щенки пока не в счет. Около 30 процентов раскрытых преступлений – это заслуга четвероногих сотрудников, и, конечно, кинологов.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов.