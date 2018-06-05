Цвет настроения синий, а еще зеленый, желтый, красный. Возле кинотеатра «Мир» прошел самый яркий фестиваль «Бел-Холи»

Возле кинотеатра «Мир» прошел самый яркий, в прямом смысле, фестиваль «Бел-Холи». Гости праздника на протяжении нескольких часов обсыпались красками, танцевали, набирались позитива и веселились на полную. Красочный репортаж смотрите далее.

На этом мероприятии цвет настроения синий, а еще зеленый, желтый, красный. В общем, радужное здесь настроение. Динамичная музыка, энергичный ведущий, отзывчивая и легкая на подъем публика. Что еще надо для счастья и для веселья? Фестиваль красок «Бел-Холи» в Мозыре проходит не в первый раз, у яркого мероприятия уже появились свои почитатели. Те, кто с нетерпением ждет повода с ног до головы обсыпаться и обсыпать других красками всех цветов радуги. Ди-джеи создают музыкальную ауру, танцующая публика периодически на некоторое время исчезает в красочном тумане. Здесь нет места унынию.

Фестиваль «Бел-Холи» стал подарком от кинотеатра «Мир» юным мозырянам ко Дню защиты детей. Специальным гостем красочного мероприятия стал 14-летний, но уже известный и популярный белорус Александр Минёнок, участник детского «Евровидения», суперфиналист четвертого сезона украинского шоу «Голос. Дети».

Фестиваль красок в Мозыре растянулся на несколько часов. Организаторы «Бел-Холи» призывали всех веселиться, а рядом дежурившие сотрудники МЧС призывали всех быть бдительнее и осторожнее, не оставлять детей без присмотра. Это название тематической профилактической акции. А потом спасатели внесли в фестиваль свою, уже свежую струю, устроили душ из брандспойта.

Виктория Синицкая, Вячеслав Пересыпкин.