«Цикл летних концертов». Творческий проект на Замковой

Провести выходной день в одном из самых живописных мест Мозыря – на Замковой горе, наслаждаясь живой музыкой. Районная администрация запускает творческий проект, протяженностью в целое лето.

Цикл летних концертов, где в качестве исполнителей – мозырские певцы, композиторы и целые коллективы. Это рабочее название проекта, который запускает районная администрация. Пилотное мероприятие прошло на Замковой горе. Перед гостями первой творческой встречи выступили известный мозырский бард Михаил Копач и образцово-вокальная студия «Позитив».

Планируется, что каждую субботу на протяжении всего лета здесь будут проходить концерты под открытым небом. Мозыряне и гости города смогут интересно провести выходной день. Каждое мероприятие будут анонсировать посредством афиш и специальных объявлений в соцсетях. Кстати, в местном храме Преображения Господня по субботам с 8 до 10 уже проходят утренние службы.