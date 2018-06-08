Более 50 дипломов, высокие результаты на республиканских олимпиадах и победы в международных конкурсах. Таковы достижения выпускного 11 «А» класса СШ №1, которые сегодня вместе с другими старшеклассниками получают аттестаты о получении среднего образования.

Кадры, которые обошли ведущие информационные ресурсы страны. Главный последний звонок республики. В числе тех, кто награжден почетным знаком «Лучший выпускник – 2018» — учащийся СШ №1 Денис Пивоваров. Стипендиат специального фонда Президента по поддержке талантливой молодежи, победитель международной олимпиады по информатике. В своей «alma mater» он проводит последние часы. Как и у большинства выпускников, все мысли посвящены ближайшему будущему.

На современных информационных технологиях свой профессиональный выбор остановил и одноклассник Дениса – Сергей Пискун, победитель республиканской олимпиады по информатике. Воспитанник «Центра юных пожарных» признается, его достижения едва ли были бы возможны без поддержки наставника.

Более 50 дипломов различных олимпиад и творческих конкурсов – таковы результаты последнего учебного года для 11 «А» класса. Это тот случай, когда в классе едва можно выделить безусловного лидера, а свои высокие показатели есть у каждого. Классный руководитель Татьяна Черняк отмечает, успех заложен в творческих способностях, которыми наделен каждый ребенок. В преддверии выпускного без пяти минут бывшие учащиеся 11 класса, сегодня они рассуждают о делах минувших дней и строят планы на будущее. Логичное завершение экзаменационной недели – для учащихся 9 и 11 классов 9 и 10 июня пройдут выпускные вечера, где школьники получат аттестаты зрелости. Со своей родной 1 школой расстаются десятки ее старшеклассников. Готовы ли они к следующему — самому ответственному периоду жизни, сомневаться не приходится.

Вячеслав Приписнов.