Более 30-ти юных мозырян за последние полтора года прошли хирургическую коррекцию плоскостопия в травматологическом отделении городской больницы. Опыт проведения уникальных операций наши врачи сегодня передают коллегам из других городов.

О заведующем травматологическим отделением Мозырской городской больницы Евгении Кузьменко пациенты и коллеги в один голос говорят: «Врач – от Бога!». Постоянно совершенствуясь, хирург-травматолог старается буквально «лететь» за прогрессом, изучает и внедряет на практике новейшие методы лечения различных заболеваний по профилю. Один из них – хирургическая коррекция плоскостопия у детей и подростков.

Суть метода в теории Евгений Александрович объясняет прямо в ординаторской.

Фактически, правильную форму стопа пациента принимает уже на операционном столе. За полтора года через опытные руки доктора Кузьменко прошли больше 30-ти мальчишек и девчонок, которым когда-то плоскостопие доставляло немало страданий. В том числе и физических. Сама операция занимает не более получаса, за ее ходом пристально наблюдают при помощи рентгена. Успешным методом мозырян активно интересуются коллеги из других городов. И стараются попасть на мастер-классы.

Стоит сказать, вмешательство хирургов впоследствии не предполагает ограничение каких-либо нагрузок. Впереди у пациентов травматологического отделения – активная жизнь, много прогулок и смелых планов. Подарить возможность их осуществить – одна из главных задач мозырских медиков.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец.