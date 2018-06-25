Автопробег Мозырь – Светлогорск. Героям Великой отечественной посвящается

На уже традиционный автопробег по местам боевой славы отправились активисты Мозырской организации «Белая Русь» совместно с работниками машиностроительного завода и воспитанниками клуба военно-патриотической реконструкции «Поиск». Маршрут в этом году проложили от Мозыря до Светлогорска. И вспоминали наступательную операцию «Багратион».

Маршрут каждого автопробега тщательно продумывается. Посещенные места хранят память об участниках Великой Отечественной войны и событиях далеких страшных лет. Для подрастающего поколения участие в проекте становится наглядным и очень интересным уроком истории.

Отправной точкой стал мемориальный комплекс Курган Славы. После возложения цветов отправились в сторону Калинковичского района. И закончили уже в Светлогорске. Состояться мероприятию не помешал даже проливной дождь.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Виктор Цырулик, Юрий Горобец.