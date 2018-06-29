65 лет вместе. Железная свадьба семьи Бобр

28 июня 1953 года. 65 лет назад на Мозырщине появилась новая ячейка советского общества. И в эти дни крепкому союзу исполнилось 65 лет. Николай Иванович и Лидия Николаевна Бобр празднуют железную свадьбу.

Золотую свадьбу они отметили еще 15 лет назад. Сейчас свадьба железная, причем, за 65 лет брака семейные узы не покрылись коррозией, а стали только крепче и надежнее. Лидия Николаевна и Николай Иванович Бобр до сих пор с нежностью смотрят друг на друга, заботливый супруг всеми возможными способами оберегает свою любимую Лидочку. В первую красавицу Новиков просто невозможно было не влюбиться. Свидетельство о браке, выданное в 1953 году еще ЗАГСОМ Полесской области, может смело стать ценным экспонатом музея, посвященного настоящим семейным ценностям. Несмотря на прошедшие 65 лет, свою свадьбу они помнят в подробностях, образование новой советской ячейки общества гуляли несколько дней и очень весело. Жизнь как одно мгновение. Работали, отдыхали, растили детей, а после внуков, но главное, любили, все 65 лет. Крепкое чувство, которое зародилось когда-то, с годами только крепло, дерево разветвлялось, укреплялось корнями. Двое детей, трое внуков и уже двое правнуков. Поздравить опытных супругов пришли и будущие молодожены, за советом и напутствием.

28 июня молодожены Бобр официально зарегистрировали свой брак, но свадьба пела и плясала 1 августа. Так что у супругов есть две даты для празднования. Большая и дружная семья соберется за праздничным столом в начале августа, как тогда в 53. Так что в этом дворе еще будет еще не раз слышно свадебное «горько»!

Виктория Синицкая, Юрий Горобец.