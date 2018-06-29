28 июня 1953 года. 65 лет назад на Мозырщине появилась новая ячейка советского общества. И в эти дни крепкому союзу исполнилось 65 лет. Николай Иванович и Лидия Николаевна Бобр празднуют железную свадьбу.
Золотую свадьбу они отметили еще 15 лет назад. Сейчас свадьба железная, причем, за 65 лет брака семейные узы не покрылись коррозией, а стали только крепче и надежнее. Лидия Николаевна и Николай Иванович Бобр до сих пор с нежностью смотрят друг на друга, заботливый супруг всеми возможными способами оберегает свою любимую Лидочку. В первую красавицу Новиков просто невозможно было не влюбиться. Свидетельство о браке, выданное в 1953 году еще ЗАГСОМ Полесской области, может смело стать ценным экспонатом музея, посвященного настоящим семейным ценностям. Несмотря на прошедшие 65 лет, свою свадьбу они помнят в подробностях, образование новой советской ячейки общества гуляли несколько дней и очень весело. Жизнь как одно мгновение. Работали, отдыхали, растили детей, а после внуков, но главное, любили, все 65 лет. Крепкое чувство, которое зародилось когда-то, с годами только крепло, дерево разветвлялось, укреплялось корнями. Двое детей, трое внуков и уже двое правнуков. Поздравить опытных супругов пришли и будущие молодожены, за советом и напутствием.
28 июня молодожены Бобр официально зарегистрировали свой брак, но свадьба пела и плясала 1 августа. Так что у супругов есть две даты для празднования. Большая и дружная семья соберется за праздничным столом в начале августа, как тогда в 53. Так что в этом дворе еще будет еще не раз слышно свадебное «горько»!
Виктория Синицкая, Юрий Горобец.
65 лет вместе. Железная свадьба семьи Бобр
28 июня 1953 года. 65 лет назад на Мозырщине появилась новая ячейка советского общества. И в эти дни крепкому союзу исполнилось 65 лет. Николай Иванович и Лидия Николаевна Бобр празднуют железную свадьбу.