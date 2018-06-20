55CLUB прекращает свою работу. Последняя вечеринка для желающих пройдет в субботу, 23 июня

Известное ночное развлекательное заведение 55CLUB на неделе прекращает свою работу. Такое решение принято его руководством. Последние масштабные вечеринки пройдут 22 и 23 июня. На карте развлечений Мозыря 55CLUB просуществовал почти 15 лет. Открывшись в 2004-м году, он не раз становился эпицентром громких культурных событий. На афишу клуба попадали названия известных групп и имена ярких исполнителей. Поклонников радовали «Каста» и «Ласковый май», «Тяни-Толкай» и Дмитрий Колдун. Сотни посетителей едва вмещались на танцполе во время выступлений хип-хоп исполнителей, на рок-концертах. Не меньшее количество рэйверов собирали ночные тусовки. Проводились здесь детские и подростковые вечеринки в дневное время. За годы существования клуб пережил пару крупных ремонтов. Менялись стиль и интерьер, поколения посетителей. Неизменным оставались хорошая музыка и ди-джеи, следовавшие модным тенденциям. С ностальгией вспомнить время расцвета клубной жизни мозыряне смогли в мае этого года, когда в 55CLUB с концертом выступил Ляпис Трубецкой. Забитый до отказа танцпол дарил надежду о возрождении эпохи драйвовых дискотек. Но… не случилось. Заключительные громкие аккорды в заведении на улице Интернациональной прозвучат в ближайшие выходные. Что после откроется на этом месте, пока не известно.