«Жизнь в трезвости—лучший драйв». В этом смогли убедиться зрители концерта, который прошел в ГДК. Молодые люди отдыхали и веселились просто под музыку, именно она была источником бодрости.

Молодые талантливые музыканты, они же популярные блогеры и пропагандисты. Дима TUBE и Марк Маршал своим образом жизни и активной творческой деятельностью постоянно доказывают: жизнь в трезвости—лучший драйв. Они приехали в Мозырь, чтобы выступить с концертом и поделиться с ровесниками своими взглядами и энергий.

Нет—психотропам, да—здоровому образу жизни. Организатор акции—общественное движение «Право на жизнь» при поддержке районных властей стремится создать альтернативу мозырскому клубному движению—без спиртного и на позитиве.

Обычно слово «кайф» ассоциируется с запрещенными препаратами. Исполнители сделали все возможное, чтобы у зрителей поменялся ассоциативный ряд. Кайфовать, значит, наслаждаться, радоваться, но нужно учиться черпать радость из красоты окружающего мира.

Базовые ценности, любовь, дружба, ЗОЖ через нестандартные подходы, чтобы достучаться, точнее зацепить. Этот концерт подростки забудут не скоро.