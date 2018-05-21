Защитники Отечества из Мозырского государственного политехнического колледжа

На прошлой неделе в Гродно проходила республиканская Спартакиада по программе летнего многоборья «Защитник Отечества», среди ребят допризывного и призывного возраста. В этом интересном и популярном среди молодёжи состязании участвовали мозыряне, которые в составе сборной Гомельской области завоевали серебряную медаль, заняв второе место в командном зачёте.