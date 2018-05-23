Запасайтесь тазиками и терпением. Лето на пороге, а это период планового отключения воды

Долгожданное лето ежегодно омрачается неизбежным. Наступает пора отключения горячей воды.

Для той части мозырян, которые пользуются горячей водой от котельной по ул. Интернациональной он уже наступил 14 мая и продлится до 25-го. Следующие на очереди – потребители котельной по Социалистической. Горячее водоснабжение для них будет приостановлено с 28 мая по 8 июня. С 18 по 29 июня на плановый ремонт остановится котельная по Рыжкова.

Котельная, расположенная на ул. Хоружей приостановит подогрев воды с 25 июня по 6 июля. А находящаяся в переулке Швейный и обслуживающая район ул. Пролетарской – с 4 по 15 июня.

Жителям домов по улицам Нефтестроителей, Притыцкого, Шоссейной, Малинина, пер. Березовый, части домов по Гагарина, Юности, Лельчицому шоссе, Рыжкова, а также некоторых домов по Полесской, Чапаева, Котовского, Советской, Лазо, и переулка Коллективный без горячей воды придется остаться на период с 6 по 19 июня.

Котельная ДРОЦ «Сидельники» прекратит подачу горячей воды с 11 по 24 июля.

Потребителей тепловых сетей «Солевывоварочный комбинат – город» лишат комфорта на 2 недели с 8 по 21 августа.

Атавизм в виде отключения горячей воды – традиция, от которой коммунальники пока отказаться не могут. Нам же остается только решить: запастись кастрюльками, купить дорогостоящий бойлер или ежедневно отправляться в гости к знакомым из соседнего района.

Подробный график отключения горячего водоснабжения вы можете найти на сайте Телеканала «Мозырь» по адресу www.tkm.by. Информация предоставлена Мозырским райжилкомхозом.