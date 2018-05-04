«Хочу быть педагогом!». Фестиваль-конкурс в Мозырском педагогическом университете

О престиже профессии учителя, ее настоящем и будущем, говорили участники областного фестиваля-конкурса «Хочу быть педагогом!». На масштабный форум, который прошел в стенах Мозырского государственного педагогического университета, собрались старшеклассники и учащиеся профильных колледжей со всего региона.

С недавних пор учащиеся профильных педагогических классов на соответствующие специальности могут поступать по особой программе, не сдавая централизованное тестирование. Специалисты утверждают, новшество не только облегчает жизнь абитуриентам, но и позволяет «принимать в студенты» уже мотивированных молодых людей.

Университетский фестиваль организовали в формате квеста «Шаг за шагом в профессию». В такой увлекательной форме будущих студентов познакомили с работой факультетов. Победителей дистанционной викторины наградили во время культурно-развлекательной программы.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов