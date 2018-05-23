Впереди школьные каникулы и неслучайно то, что майский Единый день безопасности дорожного движения проходит под названием «Сделаем лето безопасным вместе!»

Майский Единый день безопасности дорожного движения, который традиционно проводится в последнюю пятницу месяца, посвящен профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. «Сделаем лето безопасным вместе!», именно под таким названием объединен целый комплекс мероприятий. На территории Гомельской области за четыре месяца текущего года произошло 8 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, в которых 9 детей получили телесные повреждения. Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно осторожными как на дорогах при проезде пешеходных переходов, так и во дворах. Также сотрудники ГАИ напоминают, в связи с окончанием учебного года и началом летних каникул в целях предупреждения дорожных происшествий с участием детей с 25 мая по 5 июня будет проведено специальное комплексное мероприятие «Внимание — дети!». Водителям транспортных средств необходимо в обязательном порядке в светлое время суток включать ближний свет фар на механических транспортных средствах. За невыполнение данного требования предусмотрен штраф до двух базовых величин.