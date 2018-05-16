«Вива, ровар»! Сотни жителей Калинковичей выехали на центральную городскую площадь для участия в велокарнавале «Вива, Ровар». Таким необычням способом в городе открыли сезон летних катаний.

Михаил и его жена Ольга субботним утро на городской площади оказались не случайно. Жители уютного города Калинковичи – большие поклонники велосипедных прогулок. Вот и приглашение принять участие в масштабном велокарнавале приняли с удовольствием. Активность молодых родителей стимулирует самый юный велосипедист в семье. Трехлетний Сережа на длинные расстояния ездит на специальном кресле. Но и сам уверенно крутит педали детского велосипеда.

Велокарнавал в Калинковичах проводят второй год подряд. Организаторы – отдел образования, спорта и туризма и районный комитет БРСМ, — уверены, велофорум станет одной из лучших спортивных традиций региона. Количество участников увеличивается, конкурсные номинации тоже.

Сотни участников велокарнавала – прямое наглядное доказательство, что этот вид спорта в райцентре набирает свои обороты популярности. Все вместе спортивные калинковичане совершили массовый проезд по городу. А после выявили победителей в различных номинациях – от самой стильной «Велоледи» до самой дружно «Велосемьи».

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Олег Фицнер.