«Весна на улице Рыжкова». Акция-подарок всем горожанам от Мозырского государственного музыкального колледжа. В рамках культурной инициативы каждый желающий может почувствовать себя в роли исполнителя на импровизированной концертной площадке, а также насладиться живой музыкой.

Яркое солнце, рассыпающее позолоту, небесно голубая лазурь, улица, утопающая в зелени и цветах, а еще разливающиеся и услаждающие слух звуки музыки в живом исполнении. Такая она, «Весна на улице Рыжкова». Мозырский музыкальный колледж поздравил горожан с самой оптимистичной и жизнеутверждающей порой года акцией-подарком. В рамках творческого проекта на импровизированной концертной площадке под открытым небом каждый желающий может почувствовать себя в роли исполнителя и попробовать свои силы в игре на фортепиано или же просто насладиться красивой инструментальной музыкой в профессиональном исполнении. Проект задумывали пару лет назад, но реализовали только этой весной. Студенты музколледжа с энтузиазмом поддержали оригинальный творческий проект. Будущие профессиональные исполнители должны уметь посредством нот выражать свои эмоции и покорять зрителей на любой концертной площадке. Звуки живой музыки с первых нот собирают зрителей. Кто-то узнал об акции из соцсетей и пришел специально, а кто-то просто не смог пройти мимо живого искусства. Классическая и современная музыка в инструментальном исполнении. Пианино, цимбалы, скрипка, домра, духовые. Проект «Весна на улице Рыжкова» продлится до конца мая. В рамках акции горожане смогут познакомиться со всем музыкальным спектром мозырского колледжа. Организаторы надеются, что погода не помешает воплощению их оригинальной идеи.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов.