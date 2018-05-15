Весенний призыв-2018 вышел на финишную прямую. В районе отправятся служить порядка 140 мозырян

Мероприятия весеннего призыва-2018 вышли на финишную прямую. Сегодня утром на службы в воинские части страны отправилась первая партия мозырских призывников.

Максим и Антон совсем недавно переступили порог совершеннолетия. Перед телевизионной камерой они немного смущаются, но выбор «служить или нет» сделали осознано и уверенно. Сегодня еще призывники, а уже завтра – военнослужащие элитной роты почетного караула.

В первый день отправки на службу в воинские части Беларуси отправились всего пять мозырян. Кроме роты почетного караула, парни пополнят ряды войск специального назначения и 72-го объединенного учебного центра в Печах. Всего же до 31 мая служить Родине отправятся более 140-ка жителей района в возрасте от 18 до 27 лет.

Полковник Виталий Кобраль проводил в армию уже не одну тысячу молодых людей, рассказывает, будущих лидеров видно еще в процессе призывных мероприятий. И отмечает, в армию сегодня идут, в основном, мотивированные ребята с хорошим настроением.

Немногочисленные родственники быстро прощаются с призывниками у ворот военкомата. У внешне спокойных парней, которые садятся в автобус, все же угадывается волнение. Со дня на день для них начнется курс молодого бойца. А уже в середине июня молодое пополнение примет военную присягу.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов.