В Свято-Михайловский кафедральный собор привезли копию Жировичской чудотворной иконы Божией Матери

В кафедральном соборе святого Архангела Михаила до 12 мая будет находиться чтимая копия Жировичской чудотворной иконы Божией Матери. За несколько дней пребывания святыне в Мозыре, ей успели поклониться сотни прихожан.

В 2020-м году православные белорусы будут отмечать 550-летие явления Жировичской иконы Пресвятой Богородицы, 500-летие со времени ее повторного обретения и 500-летие основания Успенского Жировичского монастыря. К юбилейным датам приурочили своеобразное «путешествие» чтимой копии Жировичской чудотворной иконы Божией Матери. За несколько месяцев святыня будет принесена во все епархии Белорусской Православной Церкви. Во второй неделе мая поклониться святому образу могут верующие мозыряне.

Сама икона представляет собой рельефное изображение Богородицы с младенцем Иисусом, который обнимает ее за шею. Этот образ — одна из самых известных белорусских святынь. Паломники, которые ежедневно приезжают в Жировичский монастырь, просят об исцелении тела и души.

Чтимая копия чудотворного образа в Свято-Михайловском соборе будет находиться до 12 мая. Каждый день, после Божественной литургии, в 14.00 и после вечернего Богослужения, перед образом будет совершаться молебен с акафистом.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов.