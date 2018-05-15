В Мозырском районе задержаны двое браконьеров. Во время нереста мужчины рыбачили сетью и на лодке

Во время рейда в черте деревни Стрельск Мозырского района инспекторы охраны животного и растительного мира задержали двух браконьеров, старшему из которых 78 лет. Мужчины были пойманы с поличным, они на лодке проверяли сеть. Улов уже подсчитывали инспекторы. В итоге запрещенным способом было добыто 24 рыбины. Браконьерство, да еще во время официально объявленного нереста, будет им дорого стоить, а конкретнее придется выплатить 219 базовых величин, это 5 тысяч 365 рублей и 50 копеек. За причинение ущерба природе в особо крупном размере браконьеры понесут уголовную ответственность. Задержанные браконьеры несколько лет назад уже попадались на аналогичном правонарушении. Тогда они понесли административную ответственность.

Виктория Синицкая, Приписнов.