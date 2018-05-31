В Мозырском районе выбрали лучшую санитарную и противопожарную дружину

Почти две сотни мозырян приняли участие в соревнованиях формирований гражданской обороны предприятий и организаций. На базе училища олимпийского резерва свои знания и умения демонстрировали санитарные дружины и противопожарные отделения. Два этапа – теоретический и практический. Главная цель – проверить, насколько сотрудники готовы и владеют алгоритмом действий, если вдруг придется ликвидировать аварии природного и техногенного характера.

Соревнования длились несколько часов. Сандружинники демонстрировали укомплектованность спецсумок, умение пользоваться снаряжением, «спасали» пострадавших от ядерного и химического поражения. Меньше всех штрафных баллов оказалось у команды «Беларускабеля». На другой стороне поля добровольные пожарные дружины сдавали «экзамен» по боевому развертыванию от мотопомпы до автоцистерны. Здесь победу праздновали команды Мозырского ДОКа и Мозырского подземного хранилища газа.