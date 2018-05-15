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Рубрика: Новости

В Мозырском районе введен запрет на посещение лесов

15 мая 2018, 17:41

В Мозырском районе введен запрет на посещение лесов. В связи с установлением IV класса пожарной опасности в лесу по условиям погоды, в целях обеспечения пожарной безопасности Мозырским исполнительным комитетом на основании представления Мозырского опытного лесхоза принято решение запретить пребывание граждан в лесных массивах в черте города Мозыря, лесах и торфополях Мозырского района на период действия IV-V класса.

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