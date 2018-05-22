В Мозырском педагогическом университете состоялась международная научно-практическая конференция «Мозырщина: люди, события, время»

Конференция «Мозырщин: люди, события, время» проводится в Мозырском педагогическом с 2010 года и уже четвертая по счету. Особенность конференции-2018 в том, что приурочена она к проведению Года малой родины. На этот раз педагогический университет стал инновационной площадкой, где обсудили результаты научных исследований в области исторического краеведения, использования духовного наследия белорусского народа в процессе нравственного воспитания молодежи. Самым непосредственным участником конференции стали представители Туровской Епархии.