В Мозыре прошел II областной конкурс музыкально-исполнительского мастерства выпускников детских школ искусств.

Эти талантливые ребята еще не профессиональные музыканты, но уже преодолели определенный этап на пути к своей мечте. Годы обучения в детской школе искусства, доскональное изучение нотной грамоты, долгие репетиции и первые выступления. Сейчас они выпускники. Областной конкурс музыкально-исполнительского мастерства—это своего рода отчетный концерт, на котором они продемонстрировали все, чему научились.

Ранее музыкальное образование было одной из основ светского воспитания, чтобы развить вкус и кругозор. Сейчас в детские школы искусств идут по желанию и по способностям. Педагоги музыкального колледжа считают, что в любом случае, если выпускники и не станут профессиональными музыкантами, то эти годы потрачены не зря.

Сольное и ансамблевое пение, яркие выступления на фортепиано, баяне, аккордеоне, домре и гитаре. В этом конкурсе все победители. Выпускники теперь умеют выражать эмоции через музыку, а их преподаватели получили моральное удовлетворение от того, что их усилия были потрачены не зря.