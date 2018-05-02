В Мозыре преступники на протяжении нескольких часов били и пытали пожилую женщину, чтобы узнать, где она прячет свои сбережения. Несмотря ни на что, пострадавшая не раскрыла место нахождение тайника. Оперативники задержали преступников в течение суток.

Некоторые жители улицы Островского после недавнего громкого происшествия с их соседкой, стали проявлять повышенную осторожность в разговорах и плотно запирать не только калитку, но и входную дверь в свой дом. Светлана Антоновна горько поплатилась из-за своей открытости и доверчивости. Пенсионерка решила отремонтировать крышу и сняла в банке крупную сумму денег, свои планы и финансовые возможности женщина особо не скрывала. В один из вечеров, возвратившись домой, она застала там двух незнакомых мужчин. О том, что гости пришли не с благими намерениями, пенсионерка сразу же поняла по лицу сына – оно было в кровоподтеках. Злоумышленники, один из которых был в маске, сразу же переключили агрессию на хозяйку, стали ее бить и пытать, требуя выдать тайник, где спрятаны деньги. Вначале били руками и ногами, после деревянной палкой, когда она сломалась, взяли железную. И это не предел. Пожилой женщине жгли зажигалкой руку. Экзекуция продолжалась несколько часов, пенсионерка все время молилась Богу, просила преступников ее пощадить, но, где спрятаны деньги, так и не призналась. Злоумышленники сняли с ее ушей золотые серьги, забрали мобильные телефоны и ушли, предварительно связав жертв. 48-летний сын хозяйки смог распутать ноги и прибежать к соседям, которые и вызвали милиционеров. Пострадавшая женщина подробно запомнила приметы обидчиков. Сотрудники уголовного розыска Мозырского райотдела задержали преступников в течение суток. Уголовное дело возбуждено по статье «Разбой, совершенный группой лиц». Максимальное наказание до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Подозреваемые находятся в изоляторе временного содержания. А Светлана Антоновна вынесла свой горький урок из происшествия – сбережения хранить в местах для этого предназначенных и перестать откровенничать о своем финансовом положении.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов.