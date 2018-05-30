В Мозыре неизвестный мужчина украл в магазине бутылку настойки, а потом оказал сопротивление сотруднику торгового объекта, после чего скрылся

18 мая около 10 вечера в Евроопте по адресу бульвар Юности, 79 неизвестный мужчина украл бутылку настойки. Кражу заметил сотрудник магазина и попытался остановить злоумышленника. Однако мужчина его оттолкнул и скрылся с похищенным. Если вам известно, кто совершил это преступление, просьба позвонить по телефону 8-029-538-22-23.