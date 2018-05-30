В Мозыре горел гараж. Одна из версий пожара—поджог

24 мая в 18:30 спасатели Мозырского районного подразделения МЧС получили сообщение—горит гараж по улице Чапаева. Чрезвычайную ситуацию оперативно ликвидировали. Однако, огонь уничтожил часть деревянной обшивки, также закопчены

стены внутри гаража. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Одна из рассматриваемых версий причины возникновения пожара – поджог.