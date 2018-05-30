В Мозырь с визитом приехал Председатель Конституционного Суда Петр Миклашевич

Представительные гости бывают на Мозырщине довольно часто. Высшие должностные лица приезжают в регионы, чтобы пообщаться с населением и по возможности повлиять на проблемные вопросы, которые с трудом решаются на местах. Визит Петра Миклашевича, Председателя Конституционного Суда был запланирован заранее. На прием по личным вопросам записалось 6 мозырян.

После встречи Петр Миклашевич отправился на «Мозырьсоль». Первым делом гостеприимные солевики показали и рассказали о том, что сегодня представляет собой их предприятие. В беседе с работниками предприятия Петр Миклашевич рассказал об истории, задачах и деятельности Конституционного Суда Беларуси. Затронул вопросы защита прав и свобод граждан, а также привел наиболее интересные случаи судебных разбирательств, с которыми ему приходилось сталкиваться.