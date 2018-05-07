В легкоатлетическом пробеге, посвященном Дню Победы, приняли участие почти 400 мозырян

В канун Дня победы в Мозыре прошли соревнования в беге на 5 тысяч метров. Участие в эстафете и индивидуальных забегах приняли почти 400 детей и взрослых. Дистанцию с участниками легкоатлетического кросса преодолела и наша съемочная группа.

В субботу 5 мая почти четыре сотни мозырян выясняли, кто бежит быстрее всех. По традиции легкоатлетический кросс посвятили Дню Победы. Школьники и учащиеся колледжей, студенты и представители трудовых коллективов. У собравшихся солнечным утром на городской площади людей разный возраст, социальный статус и уровень спортивной подготовки. Объединила всех любовь к бегу. Стройная и улыбчивая Виктория призналась, в школе на физкультуре посещала спецгруппу, и даже небольшая дистанция казалась непреодолимой. Все изменилось год назад, когда в жизни Вики нашлось время и место обычным пробежкам.Объединило мозырян и чувство глубокого уважения к подвигу солдат Великой Победы. Почетный гость спортивного мероприятия – ветеран Отечественной войны Виктор Фокин. Зрителям телеканала Виктор Иванович известен любовью к патриотической песне. При этом всю свою жизнь ветеран посвятил спорту.Разминку перед забегом спортсмены, как профессионалы, так и любители, проводили тщательно. Дистанция у всех одинаковая – пять тысяч метров. Младшие участники преодолевали ее эстафетой, каждый бежал примерно 500 метров. Легкоатлетов постарше ожидал кросс.За результатом и, в первую очередь, удовольствием на старт вышла профессиональная спортсменка Наталья Солдатенкова. От лыжных гонках и гребле на байдарках и каноэ девушка перешла к экстремальным видам спорта. И уже несколько лет участвует в проекте «Бизон Рэйс». Испытание в 5 километров прошло для Натальи если не грани возможностей, то точно в позитивных эмоциях. К финишу она пришла довольной.Весьма довольным результатом оказался и 57-летний Петр Дойнеко. Егерь Мозырского опытного лесхоза всю жизнь посвятил забегам за браконьерами. А в начале 2018-го решил заняться бегом для души. На легкоатлетический кросс вместе с ним вышли и три сына.Чтобы на шестом десятке оставаться в такой же прекрасной физической форме, главное – не лежать часами на диване. Победители легкоатлетического кросса получили заслуженные дипломы, медали и кубки. И вновь отправились покорять беговые дорожки в лесопарке и на стадионах. Ведь однажды вступив в ряды преданных поклонников бега, остановиться уже невозможно.

Екатерина Юрченко, Светланам Грудько, Юрий Горобец. ТКМ