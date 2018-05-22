В деревне Осовец Мозырского района горел жилой дом

Ночью, 18 мая, мозырские спасатели выехали по сообщению о пожаре жилого дома в деревне Осовец. Когда первые подразделения МЧС прибыли к месту вызова, кровля бревенчатого строения горела открытым пламенем, хозяйка домовладения находилась на улице. Пожар ликвидировали спасатели в считанные минуты. Пострадавших нет, однако в результате разгула стихии изрядно поврежден дом и имущество. Причина ЧП устанавливается. Одна из версий – неосторожное обращение с огнем. МЧС напоминает, большая часть всех пожаров происходит именно по этой причине.