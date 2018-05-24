Учения в радиотехническом батальоне

На полигоне воинской части слышны звуки выстрелов, едет военная техника, а в засаде лежат бойцы. По легенде учений на вооруженные силы страны напали враги. Задача №1 для радиотехнического батальона – не допустить, чтобы условный противник захватил радиолокационные установки.

Такие учения проводятся, как правило, для уже опытных солдат-срочников и контрактников. Экзамен в полевых условиях показывает, кто и насколько хорошо усвоил уроки службы.

Пригласили на учения и будущих солдат – кадетов спецкласса 8-й школы, куратор которого—радиотехнический батальон. Десятки любопытных детских глаз наблюдают за действиями на передовой. Необычная экскурсия ребятам воочию продемонстрировала—охрана воздушного пространства Беларуси осуществляется на должном уровне.