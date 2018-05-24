Тяжело в учении, легко в бою. В радиотехническом батальоне торжественно проводили дембелей

Тяжело в учении, легко в бою. Именно так теперь могут сказать «выпускники» радиотехнического батальона. Накануне расположение воинской части покинули солдаты, отслужившие установленный срок. За несколько дней расположение воинской части покинут 28 военнослужащих. Назвать их «бывшими» солдатами, безусловно, нельзя. Ведь месяцы армейской службы – это уроки, которые остаются на всю жизнь.

Со своим командиром и товарищами «дембеля» прощались в торжественной обстановке. Лучшим из лучших – памятные подарки, грамоты и благодарственные письма. Посмотреть на возмужавших ребят приехали невесты, жены, родители. А через несколько недель на место выбывших солдат в строй станут новобранцы.