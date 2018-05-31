Торговля под открытым небом. Со стихийными рынками продолжают бороться проверяющие и контролирующие службы

Стихийные рынки на улицах Мозыря растут, как грибы после дождя. Еще пару сезонов назад на излюбленных «точках» — возле магазинов «Дары от Зари» на бульваре Юности и «На ростанях» по бульвару Дружбы — торговали излишками с приусадебных участков. Сегодня пешеходные дорожки на крупных улицах, возле остановочных пунктов загромождаются ящиками с овощами и фруктами. Рядом – активные продавцы с весами и калькуляторами, которые перепродают сельхозпродукцию.

Уличным продавцам места на рынках города готовы предоставить за небольшую плату. Рынок «Славянский» предлагает законную аренду специального прилавка всего за 1,80 рубля в сутки. На «Привозе» физлицо заплатит 2-3 рубля. Правда, торговать здесь придется по закону: показать справку, что продукция выращена на приусадебных участках, пройти флюорографию.

При виде рейдовой группы нелегальные торговцы готовы бросать ящики с ярким содержимым прямо на улице. Если успевают – переносят за ближайшие здания, где пережидают проверку. С нарушителями закона борются рублем и конфискацией товара. Во время рейдовых мероприятий в этом году составлено более 20 протоколов. Но пока есть спрос и не срабатывает природный инстинкт самосохранения – будет и предложение.