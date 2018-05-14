Свадебный фестиваль

Интерактивное мероприятие для будущих молодоженов, их родителей и друзей прошло в начале мая на территории горнолыжного комплекса «Мозырь». С новинками и тенденциями свадебной индустрии познакомилась и наша съемочная группа.

Многолетние свадебные традиции постепенно уходят в прошлое. В 2018-м на подобных мероприятиях уже работает не «тамада», а модный ведущий. Начес меняют на стильную укладку. А фотографируются гости рядом с мимами, забавными ростовыми куклами или на фоне стильных фотозон. Об этих и других тенденциях индустрии говорили участники первого в Мозыре свадебного фестиваля.

Как выглядит идеальная свадьба без штампов и банальностей, рассказали профессионалы своей сферы. На площадках горнолыжного комплекса майским днем говорили о сочетании опыта с креативным подходом. Молодые пары на месте знакомились со стилистами, декораторами, фотографами и другими мастерами своего дела, которые точно знают, как не испортить важный день.

Подобрать образ для идеальных свадебных фото помогают мастера по прическам и макияжам. Они же могут рассказать, как пережить жару, дождь и другие экстремальные условия. Что особенно актуально в летний сезон.

Импровизированную выездную церемонию бракосочетания участники фестиваля назвали самой трогательной его частью. Жениха и невесту сыграла уже семейная пара. А вот на декорированных стульях расположились пока еще будущие молодожены. Большинство из них порог ЗАГСа переступит в этом году.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Виктор Цырулик, Олег Фицнер.