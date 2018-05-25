Строительную отрасль Мозырщины обсудили на заседании райисполкома

О ходе выполнения мероприятий по реализации госпрограммы «Строительство жилья» на текущую «пятилетку» говорили сегодня на заседании в райисполкоме. Работа в этой сфере идет активными темпами, в 2018-м в Мозыре нет долгостроев. При этом наблюдается динамичное структурное перераспределение: большинство новоселов – мозыряне, которые участвовали в долевом строительстве. А вот квартир для «очередников» строится меньше.

Средняя стоимость одного квадратного метра жилья для мозырян в прошлом году составила 761 рубль, что значительно меньше средней цифры по стране. Современная тенденция – возведение экономичных домов типовых потребительских качеств. Самый бюджетный вариант – с использованием белорусских стройматериалов. Крупные предприятия, например, Мозырский домостроительный комбинат, при возведении многоквартирных домов также отказываются от услуг посредников, практически все работы, вплоть до производства и установки окон, ведут сами. А это также позволяет снизить себестоимость квадратного метра.

Продолжается и освоение средств, выделенных на инфраструктуру. В микрорайонах индивидуальной жилой застройки проводят воду, газ и электричество, постепенно благоустраивают территории. Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры осуществляется и к многоквартирным жилым домам.

От строительства перешли к вопросам охраны детства. Решить все вопросы в данной сфере, поддержать благополучие и безопасность подрастающего поколения призван Декрет Президента №18.

Всего в районном банке данных несовершеннолетних, признанных находящимися в социально-опасном положении, состоит 375 детей из 190 семей. Чтобы устранить причины неблагополучия, проводится серьезная работа – от индивидуальных патронажей на дому до психологической помощи родителям и их трудоустройства. За выполнением требований Декрета №18 следят на самом высоком уровне. Ведь вовремя принятые меры могут гарантировать, как минимум, еще одну спокойную детскую жизнь.