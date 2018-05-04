Стань участником акции «Их помнит Беларусь»!

Мозырщина готовится отпраздновать 73 -ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая в 9 30 утра в сквере напротив Мозырского райисполкома состоит сбор всех желающих принять участие в патриотической акции «Бессмертный полк». В 10 часов колонна «Их помнит Беларусь» от площади Ленина отправится к мемориальному комплексу курган Славы. На священном для мозырян месте в 11 часов начнется памятный митинг. В связи с праздничными мероприятиями с 9 до 12 часов будет изменено и ограничено движение автотранспорта по Ленинской и Рыжкова пассажирских автобусов и личных автомобилей. В полдень празднование Дня Победы продолжится в городском парке. Здесь будут работать несколько концертных площадок, литературно-театральная и музыкальная гостиные. Демонстрация кинофильмов, спортивные игры, разнообразные выставки, праздничная торговля, работа аттракционов и прогулки на теплоходе по Припяти. Организаторы мозырского Дня Победы призывают горожан и всех гостей вместе отпраздновать один из главных наших праздников.